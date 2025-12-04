Lioni si accende con i “Riti di Fuoco”: quattro giorni di tradizione e spettacolo

Dal 5 all’8 dicembre Lioni ospiterà i “Riti di Fuoco”, manifestazione che per quattro giorni trasformerà il paese in un luogo sospeso tra antiche credenze, racconti popolari, musica e sapori della tradizione.

A ispirare l’intero programma sarà la storica devozione verso la Madonna de lo Fuoco: attorno a questo culto i falò diventeranno vere e proprie opere sceniche, installazioni luminose capaci di evocare usanze, leggende e frammenti di memoria condivisa.

Le vie del centro si animeranno come un grande palcoscenico a cielo aperto, dove luci, performance e sonorità creeranno un percorso coinvolgente per visitatori e residenti.

Negli anni, l’appuntamento si è affermato come uno degli eventi culturali più rappresentativi dell’area, un viaggio sensoriale in cui arte, musica, teatro e tradizione si fondono dando vita a un’atmosfera irripetibile.