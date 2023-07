Lioni, arrestati un mese fa. Denunciati per furto: danno da quattro milioni. Le manette scattarono nei loro confronto il 27 giugno scorso, quando i carabinieri della compagnia di Castellammare beccarono 6 persone in 3 serre artificiali mentre coltivavano cannabis. Un’operazione che portò al sequestro di 453 piante di cannabis indica di 150 centimetri l’una e di 800 i grammi di “erba” già pronti al confezionamento.

Ora gli stessi militari hanno terminato – grazie al preziosissimo contributo del personale dell’Enel – gli accertamenti effettuati sull’impianto di ventilazione, illuminazione ed essiccazione nei 3 locali adibiti a serra per comprendere quanta corrente sia stata effettivamente utilizzata illegalmente.

Ebbene i dati sono impressionanti. Il personale di Enel Energia ha accertato che il furto di corrente elettrica è andato avanti da luglio del 2018 al luglio del 2023. 5 anni in cui sono stati consumati 2.538.821,09 KWH per un valore di 4.446.578,63 euro. Un danno economico di quasi 4 milioni e mezzo di euro per il quale i 6 arrestati (padre e figlia di origini napoletane ma residenti a Lioni, tutti gli altri di natali albanesi) sono stati denunciati dai carabinieri di Castellammare.