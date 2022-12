Lioni, abitazione in fiamme: famiglia rimane bloccata al terzo piano

Intorno alle ore 07’00 di oggi 20 dicembre, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta in via Roma sempre a Lioni, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione di tre piani del posto, dove ha preso fuoco il presepe allestito, probabilmente a causa del difettoso funzionamento di una delle lampadine che lo illuminavano.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, la famiglia residente, i coniugi e un bambino di 5 anni, visto che i fumi avevano invaso l’intera abitazione, si era rifugiata al terzo piano con le finestre aperte. Gli stessi sono stati portati fuori l’abitazione e affidati ai sanitari del 118 interventi, i quali li hanno trasportati presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a controlli medici per una leggera intossicazione.

Le fiamme che hanno interessato un locale a piano terra sono state spente mettendo anche in sicurezza l’edificio. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Lioni.