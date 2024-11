Linea ferroviaria Benevento–Cancello: oggi summit in consiglio regionale

“Nessuna contesa tra Eav ed Rfi sulla linea ferroviaria Benevento – Cancello che riprenderà la sua attività a giugno del 2025, è quanto ci è stato comunicato nel corso della riunione di oggi. La presenza al tavolo di questo pomeriggio del presidente Umberto De Gregorio per Ente Autonomo Volturno e del direttore Fabio Rapuano per Rete Ferroviaria Italiana è la rappresentazione plastica di come certe ricostruzioni che pure abbiamo letto in questi giorni fossero destituite di fondamento”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca al termine dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio a Napoli, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania alla presenza di Regione Campania, rappresentata da Luca Cascone, Eav, Rfi e dei sindaci e degli amministratori di tutti i Comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria.

“Ho fortemente voluto – aggiunge Petracca – questa riunione su sollecitazione dei sindaci dei Comuni irpini della Valle Caudina perché potesse esserci finalmente un’occasione di chiarezza. Sulla linea ferroviaria Benevento – Cancello la Regione Campania crede fortemente avendo investito circa 140 milioni di euro per il suo ammodernamento. E’ bene ricordare che la tratta in questione, siccome non a norma, sarebbe andata incontro a chiusura certa. I lavori di ammodernamento tecnologico rappresentano, perciò, una ipoteca sulla sopravvivenza della linea stessa”.

“Dalla riunione di oggi – così conclude il consigliere regionale Petracca – è emerso che i lavori sono terminati. Infatti, sono stati emessi tutti i Sal (Stato avanzamento lavori) che per il 90% sono stati già liquidati. Dopodomani ci sarà un nuovo incontro con Hitachi per definire gli ultimi aspetti di natura burocratica e procedere speditamente alla chiusura dell’appalto. Inizierà poi l’iter con l’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria per la concessione di tutte le autorizzazioni del caso. Ecco perché la ripresa di esercizio della linea è previsto per giugno del prossimo anno, come ci è stato comunicato oggi al tavolo da Eav ed Rfi. Si tratta di una buona notizia perché la ripresa del trasporto ferroviario rappresenta uno strumento fondamentale per dare a territori fortemente interni come quelli coinvolti dal passaggio della linea opportunità di collegamento che siano finalmente efficienti ed al passo con i tempi. Pur comprendendo i disagi che in questi anni le comunità hanno dovuto sostenere, va rimarcato l’impegno messo in campo dalla Regione Campania che, a fronte di una ipotesi di chiusura della linea, ha deciso di investire sul suo futuro della tratta in un’ottica lungimirante di collegamento con l’Alta Velocità”