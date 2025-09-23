L’inchiesta che coinvolge Alaia riguarda un concorso per veterinari a Salerno

AVELLINO- Un concorso per veterinari bandito dall’ASL di Salerno. Questa sarebbe la procedura concorsuale per cui una candidata, grazie all’intermediazione di un altro soggetto residente in provincia di Avellino, avrebbe brigato per ottenere un incontro e l’intervento del consigliere regionale Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania. A distanza di ventiquattro ore dalla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Avellino ed eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, emergono alcuni dettagli dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto di Avellino Francesco Raffaele. Non ci sarebbero stati contatti telefonici direttamente riconducibili al consigliere regionale (a carico del quale la Procura contesta provvisoriamente l’ipotesi di reato di corruzione in concorso con gli altri soggetti coinvolti) ma con un collaboratore di Alaia, anche lui che sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. La candidata a superare il concorso avrebbe anche incontrato in una occasione il consigliere regionale. In occasione dell’incontro avrebbe portato con se due chili di mozzarelle, regalo che avrebbe fatto anche ad altre persone da lei avvicinate in vista del concorso. Le indagini ovviamente sono in corso per comprendere gli eventuali ruoli nella vicenda. La Procura ha disposto anche il sequestro del telefonino del consigliere regionale per effettuare gli accertamenti tecnici ( la scheda gli è stata immediatamente restituita).