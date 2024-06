L’importanza della sicurezza quando si gioca su Internet

Il gioco online è diventato un passatempo particolarmente diffuso tra gli italiani, soprattutto per via della possibilità di trovare una soluzione per ogni esigenza. Di contro, con l’incremento delle attività online sono aumentati anche i rischi legati al digitale e alla sicurezza degli utenti. In sintesi, oggi è più che mai necessario attrezzarsi e adottare tutte le misure preventive più importanti, per assicurarsi un’esperienza di gioco piacevole ma protetta nel modo adeguato. La sicurezza online nel gaming assume dunque un ruolo centrale, non solo per proteggere i dati personali degli utenti ma anche per prevenire gli accessi non autorizzati ai propri dispositivi o account.

L’importanza della protezione dei dati

La protezione dei dati personali è uno degli aspetti più critici della sicurezza online nel gaming. Molti giochi richiedono la creazione di un account che spesso include informazioni sensibili come indirizzi email e date di nascita, oltre ai dettagli per il pagamento. L’esposizione di questi dati può portare a rischi importanti se non si gioca presso una piattaforma sicura, inclusi il furto d’identità e le frodi finanziarie. Di conseguenza, è essenziale che le piattaforme di gioco implementino dei protocolli di sicurezza avanzati, come la crittografia dei dati e l’autenticazione a due fattori (2FA), per proteggere le informazioni degli utenti.

Ciò avviene come regola nei siti web di gambling autorizzati dall’ADM, in quanto rappresenta uno dei punti fondamentali da rispettare per ottenere la licenza. Licenza che, fra le altre cose, garantisce al player la totale mancanza di rischio quando si usano determinati software. Ad esempio, chi desidera giocare a Esqueleto Explosivo 2 con sicurezza può utilizzare la piattaforma Betflag, regolarmente autorizzata dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa regola, chiaramente, vale anche nel settore del betting digitale, e non solo nel comparto dei casinò online.

Prevenire gli accessi non autorizzati

Oltre alla protezione dei dati, la sicurezza online nel gaming comprende anche la prevenzione degli accessi non autorizzati. I cybercriminali utilizzano diverse tecniche, come il phishing e i malware, per ottenere l’accesso agli account dei giocatori o ai dispositivi utilizzati per giocare. L’obiettivo? Rubare i dati sensibili citati poco sopra o intentare delle vere e proprie truffe telematiche. Per contrastare queste minacce, le piattaforme di gioco e gli utenti stessi devono adottare diverse misure proattive, come l’utilizzo di password speciali per ogni account e la verifica regolare degli accessi sospetti (IP).

Non solo gambling: la sicurezza nel multiplayer

Quando si parla di sicurezza nel gioco online, non si fa riferimento soltanto al betting e al gambling. Anche il gaming in multiplayer, infatti, può sottoporre il giocatore ad una serie di rischi tangibili, che riguardano ancora una volta il furto dell’identità e dei dati personali. Proprio per questo motivo, è molto importante evitare di accettare le richieste di amicizia provenienti dagli sconosciuti. Inoltre, è bene chattare o comunicare al microfono con moderazione, evitando di condividere informazioni personali o finanziarie.

Naturalmente è fondamentale assicurarsi di giocare su piattaforme sicure e affidabili, per evitare che il proprio computer, lo smartphone o la console vengano infettati da malware o virus. Se si gioca da PC o da smartphone, poi, conviene sempre utilizzare un antivirus professionale.