Limoneto nel mirino dei ladri: indagini del Commissariato di Polizia

VALLO LAURO- Nei terreni con piante di limoni e altri agrumi non è insolito che ci possa essere qualche malintenzionato che porta via qualche busta di prodotto. Il fatto che sia un danno di piccola entita’ non finisce mai per essere denunciato. Spesso gli stessi proprietari invitano le persone a cogliere qualche busta di limoni o arance. Non certo quello che sarebbe avvenuto in un terreno coltivato a limoni al confine tra Marzano di Nola e Liveri, dove nelle scorse ore qualcuno ha pensato bene di fare razzia dei prodotti agricoli. Un danno per i proprietari. Cosi’ la vicenda sarebbe stata denunciata al locale Commissariato di Ps di Lauro, che avrebbe già avviato tutti gli accertamenti per identificare il ladro di limoni.