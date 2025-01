Limite mandati, Sala con Zaia e De Luca: “Non dovrebbe esserci nemmeno per i sindaci”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si schiera contro il limite dei mandati per i presidenti di Regione, sottolineando la sua posizione anche riguardo ai sindaci. In un’intervista a Non Stop News su RTL, Sala ha dichiarato: «Sono d’accordo con Zaia e con De Luca. Anzi, dico di più, questo limite non dovrebbe esserci nemmeno per i sindaci».

Il primo cittadino milanese ha poi riflettuto sul confronto con altri Paesi europei: «In Europa – ha osservato – nessun Paese ha limiti di mandato, ad eccezione del Portogallo. Noi dobbiamo sempre essere speciali?». Sala ha anche replicato alle critiche sulla concentrazione di poteri, ricordando che «ci sono i consigli comunali, quelli regionali, gli organismi di controllo, i giudici, la Corte dei conti e, infine, il supremo controllore: l’elettore». Per cui, secondo Sala, “ha ragione Zaia quando dice che non prende lezioni da chi sta da 30 anni in Parlamento, anche no”.

A chi gli chiedeva se farebbe volentieri un altro mandato a Milano il sindaco ha risposto dicendo: “Io sono un cultore di James Bond, c’e’ uno dei film interpretato dal mitico Sean Connery con Kim Basinger che si intitola ‘Never Say Never Again’, mai dire mai”.