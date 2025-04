Liceo “Rinaldo D’Aquino”: primo incontro con l’Ambasciata dell’Arabia Saudita

Gli studenti delle classi 4^A e 4^B del Liceo Scientifico “Rinaldo D’Aquino” hanno compiuto il primo, significativo passo all’interno del progetto Diplomacy Education, un percorso formativo che li condurrà alla scoperta del mondo della diplomazia internazionale. L’incontro si è aperto questa mattina presso l’Aula Consiliare del Comune di Montella, dove gli studenti hanno accolto due rappresentanti ufficiali dell’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma: il dott. Marwan Al Ahmadi, responsabile del settore Rapporti, Traduzioni e Affari Legali, e il dott. Ryan Mirdad, responsabile Eventi, Sicurezza e Patrimonio Statale. Presenti anche la vicesindaca Anna Dello Buono, la dirigente scolastica Emilia Di Blasi e la provveditrice Fiorella Pagliuca. Successivamente, la delegazione si è spostata presso Villa Elena e Celestino De Marco, dove gli ospiti sauditi hanno tenuto una coinvolgente presentazione sul loro Paese, introducendo aspetti culturali, sociali e istituzionali dell’Arabia Saudita.

Diplomacy Education è un percorso formativo che collega il mondo degli studenti a quello della diplomazia in un programma composto da alcune fasi: l’Embassy Adoption Program (EAP) e il Global Action Model United Nations (GAMUN). Dopo un processo di selezione, insegnanti e studenti vengono abbinati a un’ambasciata o missione che partecipa al progetto. Da quel momento in poi, l’ambasciata/missione “adotta” ufficialmente gli studenti, e nello specifico l’Ambasciata dell’Arabia Saudita ha selezionato e adottato gli studenti di Montella. Il percorso di apprendimento inizia e segue i seguenti passaggi:

1. L’Ambasciatore del paese (o un diplomatico) visita la scuola in un primo incontro in cui presenta il paese e scambia informazioni con gli studenti;

2. Gli studenti visitano l’ambasciata (o altra sede) per incontrare nuovamente l’Ambasciatore e i diplomatici, acquisire nuove informazioni sul paese oggetto di studio e apprendere le prime nozioni su come si lavora in ambasciata/consolato;

3. Gli studenti partecipano a seminari sui paesi, sulle tematiche oggetto di studio, sui documenti utili per la diplomazia e partecipano ad altre attività con gli enti partecipanti che possono includere visite guidate presso luoghi/istituzioni significativi per il paese;

4. Gli studenti hanno un ultimo incontro con lo staff diplomatico del loro paese di adozione e presentano un lavoro conclusivo

5. Gli studenti partecipano ad una simulazione dei lavori dell’ONU e altri organismi regionali e mondiali presso la sede ONU del World Food.