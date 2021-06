Attualità “Libero come un uccello”, un’estate di parapendio a Santo Stefano del Sole 23 Giugno 2021

“Libero come un uccello”, come cantavano i Beatles in “Free As A Bird”. E’ il motto della Pro Loco Santostefanese e dei ragazzi del progetto “Fly Sunrise”. Sarà ricco di parapendii il cielo sopra Santo Stefano del Sole, ridente paesino a due passi da Avellino.

“Il progetto – dicono – nonostante fosse figlio di un anno difficile come il 2020, è riuscito a portare aria di novità e leggerezza nei cieli del paese irpino. Sono state decine e decine le persone che, da tutta Italia, nelle giornate di volo hanno raggiunto la montagna santostefanese per partecipare all’iniziativa. Dopo il successo dello scorso anno, tutto il team è pronto a far vivere a chiunque vorrà un’esperienza indimenticabile. Tutti i weekend, a partire da luglio, Fly Sunrise, la Pro Loco Santostefanese e Santo Stefano del Sole saranno pronti ad accogliervi e farvi volare”.