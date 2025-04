Liberazione, Uds in piazza anche ad Avellino: i semi della Resistenza nelle scuole

AVELLINO- “Scendiamo in piazza in tutta la Campania per risignificare questa data in questo momento storico in cui securitarismo e repressione sono all’ordine del giorno ” Afferma Domenico Fortunato -dell’UdS Campania.”Lo slogan scelto per la giornata è “I semi della Resistenza si seminano nelle scuole”- Continua Irene Mele, responsabile della comunicazione dell’UdS “Un richiamo chiaro al ruolo centrale dell’educazione nel trasmettere i valori dell’antifascismo”. “Siamo in piazza in tutta la Campania come studenti contro la cultura della guerra che si infiltra nelle nostre scuole e normalizza i conflitti bellici, contro la repressione che già dai banchi di scuola crea cittadini obbedienti e omologati e soprattutto contro tutte le forme di fascismo e sionismo” Conclude Anita Maglio- coordinatrice dell’UdS Campania. “Scendi in piazza!”