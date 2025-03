LiberAzione: il podcast sulla libertà degli studenti del Liceo Colletta

LiberAzione è il podcast realizzato, in collaborazione con Libera Avellino, dalle classi quinta B e quinta C del liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino. Il primo episodio è nato in seguito a una serie di riflessioni in seguito ad un fruttuoso percorso di educazione civica.

Gli studenti si sono chiesti, anche in seguito alle azioni di Blocco Studentesco in diverse scuole del capoluogo, come fosse possibile identificare l’antifascismo con la mafia, dal momento che, nel primo caso, l’aspirazione è la libertà, nel secondo la sua privazione.

Da qui, l’idea di riflettere sul concetto stesso di libertà per riappropriarsi del vero significato della parola.

Nel podcast, gli studenti hanno realizzato un percorso immaginario insieme a diversi personaggi storici che hanno incarnato, con il proprio vissuto e il proprio esempio, il concetto di libertà. Da Catone a Giovanna D’Arco, da Orwell a Miyazaki, passando per, in chiave ironica, Mussolini e Stalin.

“Meglio morire liberi che vivere da schiavi” – dice, dunque Marco Porcio Catone.

“Dopo aver visto gli orrori della guerra civile spagnola e il totale controllo dei regimi totalitari, ho capito che la libertà è qualcosa che non va mai data per scontata. – rincara George Orwell – Le persone possano essere controllate attraverso la paura e la propaganda, ma anche in una democrazia come la nostra, la libertà è minacciata in modo più sottile attraverso la manipolazione dei media o la sorveglianza. La vera libertà e il diritto di avere un’opinione senza paura di essere censurati. Se non puoi pensare liberamente, non sei mai veramente libero”.

La conclusione del primo episodio di LiberAzione è poi affidato a Peppino Impastato: “La nostra libertà non andrebbe mai data per scontata, bisogna lottare per rivendicarla poichè non siamo sempre stati liberi e non è detto che così sarà per sempre”.

A guidare gli studenti in questo processo creativo, Davide Perrotta, referente di Libera Avellino: “Stiamo realizzando questo percorso in molte scuole della città con tre 3 incontri laboratoriali per classe. I temi che trattiamo, attraverso percorsi di educazione non formale, sono corruzione, ecomafie e memoria. Con le classi del colletta abbiamo incontri da 6 ore ciascuno e fin dal primo momento hanno risposto benissimo ai nostri stimoli. Inizialmente, l’idea del podcast è nata per raccontare le storie di vittime innocenti delle mafie, visto che avevamo già trattato quest’argomento. Dopo l’accaduto della scorsa settimana, abbiamo deciso di virare su una riflessione rispetto a ciò che è successo”.

Il podcast LiberAzione è disponibile su Spotify e Youtube.