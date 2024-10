Libera riparte dalle scuole e dal contrasto agli eco reati

AVELLINO- Il nuovo “corso” in Irpinia di Libera, l’associazione fondata da Don Luigi Ciotti contro le mafie riparte dalle scuole e tra i piu’ giovani. E’ uno dei punti su cui, dopo l’incontro al Polo Giovani con lo stesao fondatore Don Ciotti, hanno lavorato in questi mesi i giovani di “Libera”, organizzando un percorso di legalita’ che e’ gia’ entrato a pieno titolo nella programmazione scolastica, con l’approvazione degli organi studenteschi delle scuole di Cervinara ed Atripalda e di almeno quattro istituti scolastici avellinesi. Anche di questo, nel pomeriggio di ieri, hanno discusso insieme al referente provinciale Davide Perrotta, gli attivisti dell’associazione “nomi e numeri contro le mafie”. Scuole ma anche ambiente. Come ha spiegato Perrotta stesso a margine dell’incontro organizzativo, una delle iniziative delle prossime settimane, in collaborazione con Legambiente sarà quella di elaborare una piattaforma comune che sarà sottoposta anche all’amministrazione comunale per affrontare il tema degli ecoreati. Come e’ noto proprio dal Rapporto Ecomafie di Legambiente spicca un triste primato per la nostra provincia per i reati edilizi. Ovviamente c’è anche la “memoria” nel programma su cui ieri si sono confrontati gli attivisti di “Libera”. A partire da un documentario su Antonio Ammaturo, il capo della Mobile di Napoli ucciso da un accordo camorra-terrorismo a Napoli. Tutti temi che insieme alla festa del tesseramento per il nuovo anno sociale, faranno parte dell’ agenda della rinata associazione.