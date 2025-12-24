Libera e le associazioni rafforzano il doposcuola di quartiere gratuito a Rione Mazzini

AVELLINO- Non solo cortei o dibattiti, quelli utili sempre a sensibilizzare, ma anche un presidio concreto nei quartieri cittadini, finalizzato a sostenere l’educazione dei piu’ piccoli: un doposcuola di quartiere gratuito. L’ iniziativa è partita dal 15 dicembre presso il Campus Tam Tam di Rione Mazzini, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR. Il doposcuola era già attivo al Tam Tam, ma viene rafforzato e, come ha sottolineato Libera in una nota, si rafforza anche il “contrasto alle povertà educative” perche’ “rafforzare una comunità educante – fatta di scuole, docenti, famiglie e studenti – significa creare un modello di istruzione giusto, efficace e inclusivo, che non lasci indietro nessuno” . Questa nuova azione si inserisce nel lavoro che Libera Avellino, insieme alle associazioni del territorio, porta avanti da mesi per presidiare i quartieri, offrire servizi utili, promuovere aggregazione e favorire processi di rigenerazione sociale. Partecipano all’ iniziativa, infatti, l’ Arci Avellino CGIL Avellino – Camera del Lavoro Territoriale Don Tonino Bello Odv -AV. Gli appuntamenti sono il lunedì, giovedì e venerdì dalle 15:30 – 17:30.