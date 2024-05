L’ex sindaco Graziano torna in campo con “Insieme” : tre donne in lista

TAURANO- A dieci anni dal suo ultimo mandato alla guida del paese ha scelto di tornare in campo e lo farà sotto le insegne di “Insieme per Continuare”, lo stesso simbolo con cui ha ottenuto il bis nel 2009. Stavolta per il medico Antonio Graziano ci sono anche due sostenitori di eccezione, i nipotini. Nella squadra dell’ex sindaco ci sono anche tre consiglieri comunali uscenti di maggioranza: l’ex vicesindaco Tommaso Buonfiglio, i consiglieri comunali Valente Ferraro e Angelo Ferraro. La squadra di Graziano vede però una massiccia presenza delle quote rosa. Tre le donne in campo con lui.

INSIEME PER CONTINUARE

Antonio Graziano

Candidati consiglieri

Buonfiglio Tommaso

Angelo Aprano

Teresa Sepe

Valentino Fausto Nicola Ferraro

Angelo Ferraro

Santa Scibelli

Amalia Venezia

Martino Graziano