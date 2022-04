L’ex Ministro Spadafora a Pietrastornina “Senza riserve”. Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport nel governo Conte, ha scritto un libro per raccontarsi senza più filtri, parlando della sua esperienza di vita e di uomo maturata finora.

Un cammino importante nel libro “Senza Riserve” che presenterà a Pietrastornina sabato 23 aprile presso la sala consiliare “ dott. Vincenzo Rizzo” alle 18.30.

Un’ iniziativa organizzata dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi.

Una presentazione a tre voci : Gigi Marzullo, Matteo Piantedosi e Vincenzo Spadafora con la partecipazione di Rosalia Porcaro.

Un libro scritto in prima persona in cui l’ex Ministro racconta le proprie origini, radici, sentimenti, emozioni, scelte. Un lavoro certosino , tutto cuore, incondizionatamente, che lascia un messaggio importante a chi lo legge: la consapevolezza che la differenza è l’essenza dell’umanità .

Per chiunque non possa partecipare l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina

Facebook.com/Strumilia