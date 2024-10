Lettera di una paziente alla chirurgia di Ariano: “I supereroi hanno il camice bianco”

“Io penso che i supereroi non indossano mantelli ma camici bianchi e ci salvano nei momenti più duri e difficili, soffrono con noi ridono con noi e ti stringono la mano nel momento del bisogno”. Comincia così la lettera di un paziente che scrive all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, per ringraziare il personale del P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. “Con queste righe vorrei rivolgere un profondo grazie al reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. – scrive la donna – In particolar modo al Direttore f.f. Dott. Carmine Grasso, il quale per quattro mesi mi ha tenuto sotto cura pur sapendo che non sono una paziente facile da curare. Nonostante ciò, non ci ha mai ripensato, anzi ha fatto veramente tanto per potermi aiutare ad uscire fuori da un incubo, sia professionalmente che umanamente, quell’umanità solare, carica di energia positiva. L’energia di chi ama il proprio lavoro e lo fa con sguardo attento verso il paziente”.

“Il mio grazie va alla dott.ssa Daniela Musto, al dott. Guglielmo Sullo, al dott. Gerardo Grasso e al dott. Rocco Stanco per esserci sempre stati sia professionalmente che umanamente e sempre con un sorriso. – continua – Un Grazie di cuore al caposala Enzo Pescara, a tutti gli infermieri e OSS che si sono prodigati a tutte le ore sempre con cortesia e sempre con il sorriso, quel sorriso che fa bene al cuore. Un altro grazie va al dott. Silvio D’Agostino primario del Pronto Soccorso e a Gina Vitillo per la loro costante presenza in questi mesi con affetto e professionalità”.

“Un grandissimo grazie agli angeli nascosti gli anestesisti e tutto il personale della Sala Operatoria, – conclude la lettera – per tutta la professionalità, gentilezza, sensibilità e cura che hanno avuto per me. Un plauso alla dott.ssa Desiree Picascia e tutto il personale di Gastroenterologia”.