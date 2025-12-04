Lettera 32, APP Avellino verso le amministrative: “Scriviamo insieme il futuro della città”

Il campo semantico che ruota attorno a “Lettera 32” – l’appello di Avellino Prende Parte alla città verso le elezioni amministrative – è quello della scrittura. Scrittura come conseguenza di pensiero, scrittura come azione che dà forma alle parole.

Ed è proprio con una macchina da scrivere Olivetti che Francesco Iandolo e Maria Laura Amendola, in rappresentanza della nuova Segreteria Politica di APP, si sono presentati in conferenza stampa questa mattina, inaugurando il percorso che il gruppo politico intraprenderà in vista della primavera 2026. All’ordine del giorno, linee programmatiche, metodo di lavoro e primo appuntamento pubblico: venerdì 19 dicembre alle 18:30, presso Libero Spazio D’Arte in Via Partenio.

“Il nostro punto di partenza è chiaro: – spiega Amendola in apertura – partecipazione, trasparenza e ricostruzione del rapporto tra istituzioni e comunità. Avellino necessita di una nuova stagione democratica dopo anni segnati da vicende giudiziarie, trame di palazzo, megalomanie e personalismi. Un modello nuovo, distante da logiche clientelari e assetti di potere consolidati”.

Per Avellino Prende Parte, che ha sostenuto la Lista Fico alle scorse elezioni regionali, è possibile rielaborare – in chiave cittadina – l’impostazione di coalizione che ha portato alla vittoria il Presidente Roberto Fico. Ma con delle differenze.

“Il dialogo è aperto – conferma Iandolo – ma senza compromessi al ribasso. Bisogna condividere valori, strumenti e priorità. Non servono somme aritmetiche o operazioni elettoralistiche. Serve che al centro ci sia l’interesse della città, la vittoria della città. Il 2026 non sarà solo una scadenza amministrativa, ma un bivio per il cambiamento. Avellino può tornare a essere una città che funziona, accessibile e giusta. Ma tutti dobbiamo prenderne parte”.