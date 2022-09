L’estate 2022 tra le più calde a Montevergine dal 1884 ad oggi. Sono i dati ufficiali forniti dall’osservatorio di Montevergine che sottolinea un’anomalia di +2.5 gradi rispetto alla media 1981-2010. Dunque, l’estate 2022 si issa al terzo posto nella classifica delle estati più calde a Montevergine.

Le anomalie particolarmente rilevanti dei mesi di giugno e luglio (+4.4 °C e +2.6°C, rispettivamente) sono state in parte “mitigate” dal mese di agosto, che, grazie ai frequenti episodi di pioggia e all’assenza di ondate di calore di particolare rilievo, è stato di soli 0.4°C più caldo del normale. Ai primi due posti delle estati più calde di tutti i tempi restano dunque il 2003 (+3.3°C rispetto alla media) ed il 2012 (+2.9°C).

“Come già evidenziato nelle settimane scorse, l’estate 2022 si è distinta per i considerevoli apporti di pioggia: in totale, all’Osservatorio sono caduti 274.8 mm (95.4 mm a giugno, 21.8 mm a luglio e 157.6 mm ad agosto), che hanno determinato un’anomalia positiva del 69% rispetto agli apporti in media registrati nel periodo 1981-2010”.

“Una piccola chicca per gli amanti delle statistiche: l’estate più piovosa di sempre a Montevergine è stata quella del 1921, quando all’Osservatorio caddero ben 712.0 mm (!) mm”.