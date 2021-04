Attualità “Leonearth”, al via le riprese del cortometraggio: una rete di 5 scuole irpine protagonista del progetto 20 Aprile 2021

Sono programmate per fine maggio le riprese del cortometraggio Leonearth, corto prodotto all’interno del progetto omonimo di formazione

cinematografica realizzato da una rete di 5 scuole irpine con l’I.C.

Serino capofila. “Da sempre il nostro istituto – afferma la Dirigente Antonella De Donno è stato orientato ad integrare le attività formative ordinarie con quelle extra scolastiche con l’obiettivo di accostare gli alunni anche alla comunicazione audiovisiva, in considerazione dell’ampio spazio che essa riveste nella società contemporanea, accrescendo le competenze

nell’uso dei linguaggi propri dell’ambiente cinematografico. Il progetto

costituisce un valido strumento nell’ambito della riflessione sul

rapporto tra lingue verbali e linguaggi visivi, oltre ad essere un

ottimo mezzo per integrare la didattica tradizionale e ampliare

l’orizzonte dei temi afferenti anche all’Educazione Civica. Infatti, il

tema su cui si fonda l’intero lavoro riguarda lo sviluppo ecosostenibile

e la tutela del patrimonio ambientale. Felici, dunque, di contribuire al

cambio di rotta e abbandonare un modello di sviluppo inammissibile e

disastroso per le sorti della Terra e dell’umanità”.

Leonearth si fonda su un soggetto originale ideato dal responsabile

scientifico, il dott. Antonio Cataruozzolo. Il concept si basa sulla

fusione della figura tecnico-scientifica di Leonardo da Vinci con le

tematiche della sostenibilità e salvaguardia del pianeta. Da qui il

titolo Leonearth, gioco di parole tra Leonardo e pianeta Terra in

inglese. La scienza e l’ingegneria al servizio della natura e il

risveglio della coscienza collettiva, propulsore di democrazia

partecipativa. Dal punto di vista drammaturgico è stato creato un

soggetto, il quale è stato sviluppato in maniera estesa in aula dagli

allievi del modulo di sceneggiatura.

Grazie al finanziamento ottenuto dal Miur e dal Mibac, il progetto

insieme alla divulgazione della didattica del linguaggio cinematografico

sviluppa il tema della sensibilizzazione verso le criticità del proprio

territorio, come la sostenibilità ambientale, argomento molto delicato

legato a questa provincia, già gravata dalle piaghe dello spopolamento e

dalla mancanza di servizi. Introducendo ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, del cinema e dei nuovi media, nell’ambito dell’attuale processo di convergenza digitale, attraverso un discorso che riconduca alla preminenza ed importanza che assume la cultura cinematografica, l’obiettivo è trasmettere la possibilità di avere uno sguardo nuovo sul mondo attraverso il potere evocativo del sogno, della dimensione intimista e della rappresentazione romanzata della realtà attraverso il cinema.

Grazie alla simulazione dei diversi ruoli sul set, attraverso il

confronto in aula e l’interazione costruttiva con gli altri, Leonearth

ha stimolato la crescita individuale di ogni allievo trasmettendo un

modello comportamentale virtuoso per questo territorio, favorendo

l’acquisizione di ruoli e regole da rispettare. In questo senso

Leonearth svolge un ruolo essenziale, non solo per la funzione formativa

ma anche per l’azione di unione comunitaria che assume, dando ai

ragazzi, provenienti da 5 realtà locali diverse, simili per esigenze ma

di differente background, momenti di crescita e di condivisione, di

unione di spazi e attività, occasioni che favoriscono la stratificazione

di un’identità culturale comune di un luogo.

“È stato di vitale importanza vedere l’evoluzione nella partecipazione e

nel coinvolgimento emotivo quando abbiamo spiegato cosa affronti

tematicamente la sceneggiatura del cortometraggio. – afferma il

Responsabile Scientifico Antonio Cataruozzolo – Affrontando la delicata

tematica della sostenibilità ambientale, l’obiettivo più importante sarà

quello di far accedere il fuoco dell’attivismo ambientale, anche

riprendendo i fenomeni dell’attualità. Questo tema può divenire

esperienza capace di attivare il senso civico, propulsore di

cittadinanza attiva, che a sua volta stimola il confronto, e che apre

agli scambi interculturali. Una serie di reazioni virtuose a catena che

possono innescarsi ed accrescere nelle varie fasi del progetto”.

Nel progetto sono state inserite diverse partnership di soggetti esterni

professionisti, appartenenti al settore della formazione e della

produzione cinematografica come l’Italian Movie Award di Carlo Fumo, che

si occuperà della messa a disposizione delle attrezzature necessarie

alla produzione e post produzione del cortometraggio, pianificando la

distribuzione nazionale ed internazionale attraverso il Festival Italian

Movie Award e Plural+ Yought Video Festival On Migration Diversity

eSocial Inclusion– United Nations. Della comunicazione a cura della

Cooperativa Zirma, come anche quelli interpellati per la consulenza in

ambito territoriale, di sostenibilità ambientale e della ricerca sulle

malattie genetiche tra cui lo S.H.R.O. – Istituto Sbarro Health Research

Organization, organizzazione no profit di Philadelphia riconosciuta come

Public charity, che fornirà consulenza individuando un esperto sul

territorio che possa fornire dati di incidenza delle malattie dovute a

inquinamento ambientale.

La didattica ha visto diversi esperti del settore alternarsi nei vari

laboratori come: Michele Salvezza – Regista e Docente di Fotografia

Cinematografica presso gli istituti privati della Scuola La Tecnica di

Benevento e la Scuola di Cinema Pigrecoemme di Napoli, che ha curato il

modulo di Fotografia Cinematografica. Carlo Fumo – Regista, Docente e

Direttore Artistico dell’Italian Movie Award che ha curato il modulo di

Regia istruendo nello specifico all’utilizzo tecnico delle attrezzature

di ripresa. Pasquale Di Maria – Regista e Sceneggiatore, docente di

sceneggiatura alla Scuola di Cinema di Napoli il modulo Sceneggiatura.

Danilo Autero – Regista teatrale, attore professionista e docente di

recitazione il modulo di Recitazione, ed infine Pierluigi Inarta –

Docente e Operatore di Montaggio professionista curerà modulo di

montaggio. Tutto il progetto è consultabile sulla piattaforma web: www.leonearth.it