VIDEO/ L’emozione di Nargi con la fascia tricolore al petto: “Centro Autismo e Tunnel le priorità”

Sono le 18:15 di martedì 9 luglio quando il giudice Paolo Cassano, presidente della commissione elettorale, proclama la prima donna sindaco di Avellino. Con la voce rotta dalla forte emozione, Laura Nargi, fascia tricolore al petto, prende la parola nella Sala Consiliare gremitissima di suoi supporter, come del resto è stato cinque anni fa in occasione della proclamazione a primo cittadino di Gianluca Festa. “Sarò il sindaco di tutti” tiene a rimarcare la fascia tricolore, parole che aveva già speso in occasione dei festeggiamenti per la sua vittoria al ballottaggio contro Antonio Gengaro (assente alla cerimonia di proclamazione di sindaco e consiglieri comunali).

Nargi già da domani sarà al lavoro a Palazzo di Città in attesa della nomina del suo esecutivo che, come da lei stessa dichiarato, sarà una giunta politica con qualche innesto tecnico di alto profilo. Si parte dalla sistemazione della Ztl serale in centro che per la sindaca “così non funziona, senza servizi e con i lavori in corso che hanno bloccato la città”. Poi la convocazione del tavolo tecnico per la riapertura del Centro per l’Autismo di Valle, l’imminente taglio del nastro del Tunnel e ancora l’organizzazione del Ferragosto avellinese.