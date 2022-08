Revoca con effetto immediato della Scia per i tre bar dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Questa l’ordinanza del comune di Avellino su provvedimento del Prefetto che ha disposto la chiusura delle attività per “grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Provvedimento che deriverebbe dalla presunta vicinanza, secondo le forze dell’ordine, dei titolari di tali attività al Nuovo Clan Partenio.