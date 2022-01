Legambiente Avellino: via al contest L’Ape fa cose

Dopo il successo dello scorso anno con la prima edizione del contest di Legambiente Avellino – Alveare, torna anche quest’anno l’iniziativa “L’Ape fa cose” dedicata ai bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni.

L’obiettivo è avvicinare i giovani e le loro famiglie alle tematiche della salvaguarda ambientale attraverso la realizzazione di disegni ed elaborati che raccontino la natura, mettendo al centro le api e il loro operato.

Due sezioni saranno dedicate al contest quest’anno: sezione disegni per i bambini da zero a dieci anni, sezione scrittura per i ragazzi fino a 14 anni.

Partecipare è semplice e gratuito: i disegni dovranno essere fotografati o scannerizzati, i temi inviati in formato pdf a legambienteav@gmail.com entro il 15 aprile 2022. In fondo all’articolo trovate il regolamento completo e la “Scheda di partecipazione”.

La premiazione avverrà il 20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api, i primi tre classificati di ogni sezione riceveranno un premio dal circolo.

Le api sono sentinelle dell’inquinamento ambientale, sono le prime ad accorgersi delle problematiche di un territorio e lottano in prima linea, recando importanti benefici e servizi ecologici per gli ecosistemi. Con l’impollinazione infatti, svolgono una funzione strategica per la conservazione della flora, contribuendo al miglioramento e al mantenimento della biodiversità.

Proprio come le api tutti noi possiamo essere sentinelle dell’ambiente e insieme agli altri, cooperare per il benessere dell’alveare – il nostro Pianeta.

REGOLAMENTO COMPLETO https://drive.google.com/file/d/1DV1zMk05JS3WS0TDHW4tbYVy7XnqqWh5/view