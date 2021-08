Avellino Calcio Lega Pro, diramati i calendari: Avellino nel girone C. Stasera alle 19 i calendari 9 Agosto 2021

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi questa mattina, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022. L’unica incertezza è quella del girone B. Al momento ci sarà una X in attesa del ricorso presentato dal Fano che verrà discusso domani presso il Collegio di Garanzia del CONI. In caso di bocciatura, sarà la Pistoiese ad esser ammessa.

L’Avellino di mister Braglia è stata inserita nel girone C insieme alle altre campane Juve Stabia e Paganese. Molte le sfide affascinanti con squadre come Bari, Palermo e Catanzaro che sono le maggiori accreditate per il salto di categoria. Intanto cresce l’attesa per la composizione dei calendari che saranno diramati questa sera in diretta su raisport.

Questa la composizione dei gironi:

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, X*

GIRONE C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla