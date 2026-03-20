Lega, Picone: centrodestra punti su candidati autorevoli come Benigni

AVELLINO- “Il centrodestra per la città di Avellino ha bisogno di un candidato sindaco autorevole, credibile e che possa fare da collante tra i partiti della coalizione. Il nome di Fabio Benigni sicuramente risponde a questi criteri”. Ad affermarlo è il sindacalista Massimo Picone, dirigente provinciale della Lega.“L’ipotesi di candidare – prosegue il rappresentante del Carroccio – un apprezzato e valente professionista, come Benigni, è la strada giusta da percorrere per le prossime amministrative. Il rilancio del capoluogo irpino richiede persone all’altezza della sfida, consapevoli dell’importanza del ruolo istituzionale e in grado di interpretarlo adeguatamente, potendo spendere le proprie competenze, capacità e qualità morali ed essere un riferimento per la cittadinanza.Sarà quindi necessario definire un programma lungimirante e concreto, che dia risposte a breve e a lungo termine, partendo dai bisogni della comunità locale, e costruire una squadra che con determinazione ne dia attuazione,

realizzando gli interventi previsti.

Soltanto così il centrodestra potrà affrontare il prossimo appuntamento

elettorale, avendo le carte in regola per raccogliere il consenso necessario,

vincere la competizione e governare il Comune di Avellino.

I vertici dei partiti della coalizione, i gruppi dirigenti, i militanti sono chiamati a compiere uno sforzo collegiale, assumendosi la piena responsabilità delle scelte che si andranno ad effettuare, avendo come unici obiettivi il rafforzamento dell’alleanza e l’interesse generale dei cittadini. Occorre quindi massimo impegno da parte di tutti, sin dalla definizione delle liste. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a mettere a disposizione l’esperienza personale e professionale maturata sul campo, soprattutto sul fronte dei problemi del lavoro e delle battaglia in difesa dell’occupazione, con l’obiettivo di dare un contributo al progetto politico e amministrativo della Lega e del centrodestra e soprattutto al

processo di rilancio della città”.