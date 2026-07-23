Lega, lunedì 27 luglio il Congresso elettivo per il Coordinamento della Provincia di Avellino

Avellino – Si terrà lunedì 27 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso l’Hotel de la Ville (Via Palatucci 20, Avellino), il Congresso elettivo per il nuovo Coordinamento provinciale della Lega di Avellino.

“L’appuntamento – spigano gli organizzatori – rappresenta un momento centrale di confronto politico e programmatico per il partito sul territorio, un’occasione fondamentale per tracciare le linee guida, definire gli obiettivi futuri e consolidare la presenza della Lega nella città capoluogo. I lavori vedranno la partecipazione di militanti, sostenitori e rappresentanti istituzionali, offrendo un importante spazio di dibattito aperto alle istanze della comunità locale”.