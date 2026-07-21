Lega, l’on. Vuolo vice segretario regionale per la Campania

Importante novità ai vertici regionali della Lega in Campania. Nel corso del congresso provinciale di Salerno, il Segretario Regionale Gianpiero Zinzi ha annunciato la prossima nomina dell’Onorevole Lucia Vuolo a Vice Segretario Regionale, con delega specifica e diretta sullo storico collegio elettorale “Campania 2”, che unisce le province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno.

«Accetterò questo incarico con profondo orgoglio e con la grinta di sempre», dichiara con fermezza l’Onorevole Vuolo, «Ringrazio di cuore il nostro Segretario Federale Matteo Salvini, il Vice Segretario Claudio Durigon e il Segretario Regionale Gianpiero Zinzi per aver voluto rinnovare questa fiducia in un momento così importante e partecipato come il congresso di Salerno. Chi mi conosce sa che non sono persona da grandi discorsi, ma da fatti concreti. Per me parla il mio percorso: sono e sarò sempre all’opera per i miei elettori e per i cittadini, senza sosta e senza distrazioni».

Nel commentare il nuovo assetto politico, il futuro Vice Segretario Regionale ha rivolto un pensiero al nuovo vertice della sezione salernitana: «Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amico Aurelio Tommasetti, eletto Segretario Provinciale della Lega Salerno, nonchè ai Sindaci Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino, che rivestirà il ruolo di Presidente Provinciale, e Pino Palmieri, Sindaco di Roscigno, che sarà il Responsabile degli Enti Locali. Infine un saluto di benvenuto al consigliere comunale di Angri, Antonio Mainardi. La sfida è ambiziosa, ma la squadra è unita, solida e pronta a scendere in campo con determinazione».

Infine, l’Onorevole Vuolo si è soffermata sul ruolo di coordinamento e supporto per l’area “Campania 2”, sottolineando il valore della collaborazione con le strutture territoriali già esistenti: «Le province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno rappresentano realtà ricche di potenziale, con peculiarità che meritano massimo ascolto e valorizzazione. Il mio obiettivo sarà quello di affiancare e supportare con determinazione i nostri dirigenti, i coordinatori e tutti gli amministratori locali che già lavorano con grande dedizione nei propri territori. Insieme, facendo squadra e mettendo in rete le nostre energie, sapremo portare con ancora maggiore incisività le istanze delle nostre comunità nei luoghi istituzionali. Noi ci siamo, e faremo la differenza».