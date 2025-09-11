Lega, Iaverone: disponibilità sottosegretario Morelli apre prospettive concrete Alto Calore

“Non posso che ringraziare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, per la disponibilità e sensibilità dimostrata nel confrontarsi con gli amministratori dell’Alto Calore e i rappresentanti politici del territorio, sui problemi e le prospettive dell’azienda idrica”. Così Maria Elena Iaverone, commissario cittadino della Lega di Avellino.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare – ha proseguito la dirigente del partito – la cautela e allo stesso tempo la concretezza dell’esponente di governo, che si è dichiarato disponibile ad approfondire la questione e valutare possibili opportunità di finanziamento per rilanciare la gestione del servizio integrato, ammodernare le infrastrutture, al fine di renderle maggiormente efficienti, consentendo così all’azienda di uscire dalla fase critica che da tempo attraversa. Da parte del sottosegretario non è mancata, poi, una sollecitazione e un incoraggiamento nei confronti delle istituzioni irpine e sannite a cantierizzare il prima possibile gli interventi programmati e già finanziati, per avviare un nuovo percorso.

In ogni caso, nell’assemblea svolta nella sede di Corso Europa, è stata chiaramente espressa la possibilità di eventuali finanziamenti attraverso i fondi del Pnrr, anche se Morelli ha sottolineato che non avrebbe assunto impegni pubblici prima di una verifica della situazione in cabina di regia e soprattutto in prossimità di una campagna elettorale, come quella delle regionali, che già si preannuncia particolarmente sentita.

Un atteggiamento di grande responsabilità e trasparenza che ha reso ancora più credibile la sua disponibilità agli occhi dei presenti, rinviando l’appuntamento a dicembre. L’acqua, bene essenziale per la comunità, non può essere infatti una questione sulla quale aprire dispute politiche, come egli stesso ha evidenziato”.

“Per quanto ci riguarda – ha concluso Iaverone – ci preme sottolineare che le aree interne e il Mezzogiorno sono sicuramente al centro dell’attenzione della Lega e del governo. Non è un caso che all’incontro di ieri abbiano partecipato, oltre al sottosegretario Morelli, anche il deputato Gianpiero Zinzi, segretario regionale della Lega Campania, e il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale del partito. Inoltre erano presenti diversi sindaci della Lega e dirigenti, insieme a chi scrive, come Sabino Morano e Massimo Picone”.