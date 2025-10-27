Lega: governo Regione, Irpinia protagonista del processo di cambiamento

Una delegazione provinciale della Lega irpina ha partecipato, ieri a Napoli, alla manifestazione di apertura della campagna elettorale per le regionali, con la presentazione ufficiale dei candidati dei cinque comprensori territoriali della Campania, presieduta dal segretario nazionale del Carroccio e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Al Teatro Sannazzaro erano presenti la segretaria cittadina di Avellino, Maria Elena Iaverone, il dirigente Massimo Picone, l’assessore al Bilancio del Comune di Solofra, Orsola De Stefano, e Assunta Clemente.

In un clima di grande entusiasmo, il leader della Lega ha incoraggiato i militanti e i candidati a compiere il massimo sforzo nella sfida per conquistare il governo di Palazzo Santa Lucia, con la consapevolezza che il risultato è alla portata della compagine e dell’intera coalizione di centrodestra, guidata dal viceministro Edmondo Cirielli.

Una consapevolezza che cresce anche in Irpinia, dove nei prossimi giorni il partito locale sarà impegnato nel far conoscere ai cittadini le proposte e il programma della Lega, il cui obiettivo è imprimere una svolta nello scenario politico e amministrativo.

E’ necessario infatti un governo regionale capace di dare risposte ai tanti problemi irrisolti, come la gestione dei servizi, dalla sanità ai trasporti, lo sviluppo delle aree interne, ormai sempre più marginali, il rilancio dell’economia campana, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle eccellenze dei territori, la sicurezza urbana, che richiede massima attenzione, e la creazione di prospettive per le giovani generazioni.

La provincia di Avellino intende essere protagonista di questo processo di cambiamento, che potrà essere attivato a partire dalla Regione coinvolgendo successivamente a cascata gli enti locali, mettendo al centro le questioni concrete, che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.