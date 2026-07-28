Lega, Fruncillo (FdI): “Buon lavoro a Maria Sabina. Volontà di costruire un centrodestra coeso e leale”

Anche la Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo ha preso parte al congresso provinciale della Lega, tenutosi nella giornata di ieri, 27 luglio 2026, nell’ambito del quale è stata concretizzata la fine del commissariamento del partito. La nuova stagione della Lega, dunque, vedrà la guida della segretaria provinciale Maria Sabina Galasso – eletta all’unanimità – e la presidenza in ambito provinciale di Ciro Aquino, sindaco di Montefredane.

“A Maria Sabina rivolgo le più sincere congratulazioni mie e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia della provincia di Avellino con l’augurio di buon lavoro, che estendo a tutto il nuovo direttivo provinciale. La sua elezione apre una nuova fase per la Lega in Irpinia” questo l’augurio che Fruncillo ha voluto rivolgere alle neo eletta segretaria provinciale della Lega,

“Insieme ad Antonella Pecchia di Noi Moderati e Gennaro Romei, coordinatore provinciale dell’UDC, abbiamo voluto testimoniare la volontà di costruire un centrodestra coeso, leale e riconoscibile. Le identità politiche si rafforzano nel confronto, non nell’isolamento. La coalizione cresce quando sa trasformare le differenze in una visione comune e in una proposta credibile per l’Irpinia.”