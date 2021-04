Attualità Le shopper personalizzate più richieste dal mercato 22 Aprile 2021

Quando l’azienda organizza un evento o una promozione pensa sempre ai gadget personalizzati con il logo del marchio da regalare ai clienti. Scegliere non è così facile: devono essere utili, originali ma non troppo eccentrici, legati al tema dell’evento o al brand che si sta promuovendo. Ma oggi non basta. Per trasmettere un’ottima opinione dell’azienda si deve mostrare sensibilità verso i temi più discussi del momento, primo fra tutti la tutela dell’ambiente che ci circonda. Gli oggetti in plastica usa e getta, ad esempio, potrebbero urtare la sensibilità di chi riceve il gadget.

Per questo motivo, gli articoli promozionali eco-friendly hanno oggi la priorità assoluta di scelta per la stragrande maggioranza delle aziende.

Il mondo dei gadget personalizzati ecologici è vastissimo ma se vuoi dare un’ampia visibilità al logo e il tuo obiettivo è fare in modo che l’oggetto possa essere utilizzato un numero infinito di volte, la scelta ricade sicuramente sulle borse shopper personalizzate.

Da qui la ricerca di nuovi tessuti, forme e tipologie di stampa è fondamentale per proporre sempre qualcosa di originale e di tendenza. Ecco alcuni consigli su come orientarsi nella scelta delle shopper personalizzate più apprezzate.

Le shopper in materiali naturali

La richiesta di gadget realizzati con tessuti naturali biodegradabili e riciclabili è in aumento. Oltre all'elemento ecologico, hanno altri vantaggi: possono essere mantenuti nella loro tonalità naturale o possono essere colorati, sono resistenti e riutilizzabili a lungo. La possibilità poi di stampare con inchiostri a base acqua, permette di creare un accessorio che ama davvero l'ambiente. Giocando con le grammature del tessuto, aggiungendo anche alcuni accessori in produzione come borchie o pon pon, puoi ottenere una soluzione originale per qualsiasi tipo di promozione.

I gadget in tessuto più richiesti dal mercato sono senza dubbio le borse in cotone personalizzate nel colore grezzo, naturale. Tuttavia ne esistono di diversi modelli: possono essere ripiegabili, con il fondo in juta o sughero per una garanzia di maggiore resistenza, realizzate a retina con la maglia più o meno larga. Queste tipologie di shopper personalizzate hanno davvero svariati utilizzi: possono essere comode borse per la spesa, borse mare, oppure borse porta tablet o computer, shopper porta oggetti per bambini. Dunque se si ha in mente di organizzare una promozione, le borse in cotone personalizzate sono sicuramente un regalo gradito ed utilizzato, dal costo contenuto.

Le shopper in materiali riciclati

L’altro materiale usato da tempo ma ancora molto richiesto è il TNT. Il TNT è un materiale riciclato e riciclabile al pari dell’RPET ovvero il poliestere riciclato (sono ottenuti entrambi dal Polipropilene attraverso un processo termoplastico di pressatura) e come questo, può essere sottoposto ad un processo di “plastificazione” lucida o opaca, per ottenere un prodotto più elegante e dai colori più brillanti. Entrambi i tessuti sono lavabili, economici e presentano una notevole resistenza al peso, rendendo così ideale il loro utilizzo nella produzione di shopping bags.

Le shopper in tnt personalizzate sono al pari delle shopper in cotone nella lista dei gadget più richiesti. Sicuramente non sono realizzate in materiali naturali ma permettono comunque di evitare l’utilizzo di borse usa e getta. Sono usate davvero per ogni tipo di necessità, come borse per la spesa, come shopping bag nei negozi, ma anche come borse passpartout. Si trovano di tutti i colori possibili, con manici corti o lunghi, con doppia fodera o semplici. Tra le shopper personalizzate in cotone e quelle in tnt sicuramente questa seconda scelta è la più economica per promozioni a basso costo.

In definitiva, se cerchi gadget personalizzati eco-friendly che garantiscano una ampia visibilità del tuo logo ed un utilizzo sicuro da parte di chi li riceve, sicuramente le shopper personalizzate fanno al caso tuo. Puoi trovarne una vasta scelta sul sito di vendita gadget HiGift, il negozio multilingua che garantisce spedizioni in tutta Europa. A te la scelta!