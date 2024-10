Le scuole di Avellino nel segno della sostenibilità, al via il progetto “Educational Goal”

La città di Avellino si prepara ad un’importante iniziativa educativa focalizzata sulle tematiche ambientali. Nelle scuole del capoluogo irpino, infatti, partirà una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, promossa dal Comune di Avellino in collaborazione con l’azienda dei rifiuti “Grande Srl”.

Questa mattina, alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, degli assessori alla Sostenibilità ambientale e alla Pubblica Istruzione, Francesco Infantino e Lucia Forino, e dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della città, è stato presentato il programma dell’Educational Goal 2024-2025, che verrà, poi, illustrato nel dettaglio nei prossimi giorni.

Si tratta del progetto di educazione alla sostenibilità destinato alle scuole primarie della Città di Avellino, che punta a coinvolgere attivamente le comunità scolastiche in un’esperienza formativa, completamente gratuita, focalizzata sulla salvaguardia dell’ambiente e la sensibilizzazione delle nuove generazioni, rispetto all’importanza di una gestione consapevole ed ecologica dei rifiuti e della tutela del territorio.

Il progetto include attività online con contest, webinar teatrali, giochi e quiz per le scuole primarie fruibili attraverso la piattaforma digitale Educational Goal ed attività in presenza, con interventi di animazione ambientale in classe, tenuti da educatori esperti, ed uno spettacolo teatrale a conclusione.