Le ragazze della Vis Mediterranea tornano dalla Basilicata con un pareggio

Finisce in parità l’incontro di calcio tra il Matera Città dei Sassi e la Vis Mediterranea Soccer. La capolista del Girone C della Serie C Femminile mette in cassaforte un altro punto prezioso per la scalata in serie B.

E’ il Matera Città dei Sassi Women ad andare per primo in vantaggio ad inizio del secondo tempo con Sesto che approfitta di una ingenuità in difesa di Panarello e in solitaria buca il portiere Gallego che ha provato inutilmente a chiudere lo specchio di porta. La Vis Mediterranea non demorde, avendo largamente dominato nel primo tempo ma non riuscendo a scalfire la difesa imbastita dalle calciatrici di casa, e trova il pari su un rigore fischiato poco dopo dall’arbitro Loris Graziano. Da un angolo al 12’ dopo la respinta del portiere c’è un tocco di mano in area di uno dei difensori.

L’arbitro era lì e ha visto il braccio largo del difensore. E’ Gaia D’Arco che va sul dischetto e quasi da fermo spiazza il portiere di casa. Susseguono altre due nette occasioni per le calciatrici della Vis Mediterranea ma i legni della porta congelano il risultato finale sull’1-1.

Per la squadra irpina è il punto 70 in classifica mentre il Matera passa a 48. Alle spalle della capolista Vis Mediterranea cambia l’immediata inseguitrice. Il Trastevere fermato sul pari in casa cede il passo al vittorioso Frosinone.

Archiviata la trasferta in Basilicata, ora per la squadra del Presidente Ivan Montefusco l’attenzione è spostata tutta sulla prossima gara con il Catania, terzultima di campionato che si disputerà a Solofra, sempre a porte chiuse purtroppo per i tifosi irpini.