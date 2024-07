Le previsioni meteo per oggi lunedì 15 luglio ad Avellino e provincia

Le temperature, ad Avellino e provincia, saranno notevolmente elevate, con una massima che raggiungerà i 37°C, mentre la minima notturna si fermerà sui 22°C. Questo significativo sbalzo termico tra giorno e notte richiede prudenza, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Un dato interessante per gli amanti della montagna e gli appassionati di meteorologia è lo zero termico, che oggi sarà a 5050 metri. Questo valore indica l’altitudine alla quale la temperatura scende a zero gradi Celsius, un’informazione utile per chi si trova in alta quota.

Durante la mattinata, i venti saranno deboli e soffieranno da nordest, offrendo un leggero sollievo dal calore intenso. Nel pomeriggio, i venti cambieranno direzione, provenendo da ovest-sudovest e aumentando moderatamente di intensità. Questo cambiamento potrebbe influenzare la percezione del caldo e il comfort durante le attività esterne.

È importante notare che per oggi è stata emessa un’allerta meteo per afa. L’umidità elevata combinata con le alte temperature può creare disagio e rischi per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e individui con patologie preesistenti. Si raccomanda di mantenersi idratati, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e indossare abiti leggeri e traspiranti.

Avellino oggi offre una splendida giornata estiva. Approfittate del bel tempo, ma ricordate di adottare le precauzioni necessarie per affrontare l’afa e il caldo intenso nel modo migliore possibile