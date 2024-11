Le immagini del violento impatto sull’Ofantina bis: ore di intervento per i caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 16’20 di oggi sono intervenuti sulla SS 7 denominata Ofantina, al Km. 325 nel territorio del comune di Volturara Irpina. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha ricevuto decine di richieste di soccorso e ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella ed una dalla sede centrale di Avellino, coordinate dal Capo Turno Provinciale. Nel violento impatto sono state cinque le vetture coinvolte, per un totale di una quindicina di persone rimaste ferite, le quali venivano trasportate negli ospedali di Avellino, Sant’Angelo Dei Lombardi ed Oliveto Citra, per essere sottoposte a cure mediche. Lunghe le operazioni di messa in sicurezza di tutti i veicoli incidentati e ad effettuare i rilievi vi erano i Carabinbieri e la Polizia di Stato, ed una squadra dell’ANAS. L’ofantina è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso fin dopo la rimozione di tutti i mezzi, con gravi ripercussioni sul traffico che collega Avellino all’alta Irpinia.