Questo week-end serata speciale dell’Avellino Club Bologna

Questo weekend Bologna avrà un cuore biancoverde. Domenica 7 dicembre, a partire dalle 22:30, un locale situato ai piedi delle Due Torri ospiterà una serata speciale organizzata dall’Avellino Club Bologna.

L’appuntamento, arricchito dalla musica di Vinyl Giampy, sarà un momento di incontro e condivisione per tifosi, simpatizzanti e amici del club. Un’occasione per ritrovarsi, celebrare i colori dell’Avellino e rafforzare quello spirito di appartenenza che da sempre accompagna la comunità irpina presente nel capoluogo emiliano.