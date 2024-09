Le chiede di sposarlo durante un matrimonio: la proposta di Boris alla sua Lucia

L’amore vero trionfa sempre. A darne dimostrazione è stata la proposta di matrimonio fatta da Boris Giordano, giovane fotografo avellinese, alla sua dolce metà, Lucia.

Un’emozione indescrivibile che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo, fatto di pianificazione e impegno per il loro futuro insieme.

La proposta di matrimonio deve essere unica e nello stesso tempo celebrata in maniera speciale. Infatti, Boris, nel giorno del Sì del fratello della sua amata, ha deciso di stupirla e ci è riuscito. In ginocchio, dinanzi ai suoi piedi, con l’anello in mano le ha chiesto di vivere tutta la vita insieme a lui: “Mi vuoi sposare?”, Lucia, emozionatissima non ha esitato a dire di Sì al suo Boris.

Un gesto che assume più significato in una giornata speciale, occasione giusta per condividere un’emozione così forte dinanzi ad amici e familiari.