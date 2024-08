Lavori senza sosta sulla statale 7bis nell’avellinese: interventi proseguiti per tutta la notte

Le operazioni di ripristino sulla strada statale 7bis, nell’area dell’avellinese, sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte. Il personale di Anas, insieme alla ditta incaricata, ha continuato i lavori per rendere nuovamente percorribile l’arteria stradale. Gli interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Uomini e mezzi sono stati all’opera senza sosta per sgomberare il piano viabile della statale dal materiale fangoso e dai detriti, trasportati dalla potente bomba d’acqua che si è abbattuta sulla zona nella serata di ieri, quando vigeva l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale.

Le conseguenze di tale evento meteorologico hanno quindi reso necessaria – dalla serata di ieri e fino alle ore 1.00 circa di questa notte – l’interdizione al transito della statale, in entrambe le direzione, tra i territori comunali di Baiano e Mugnano del Cardinale, tra il.km 62,000 circa e 62,500.

Le operazioni di finitura per la completa pulizia del piano viabile sono tuttora in corso.

