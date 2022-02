Lavori per l’Alta Velocità, da oggi senso unico alternato lungo la statale 90 delle Puglie

L’Anas comunica che a partire dalle ore 7.00 di oggi martedì 8 febbraio e fino al prossimo 8 aprile sarà attivo il senso unico alternato lungo la Strada statale 90 delle Puglie tra il km 13,100 ed il km 13,300, nel territorio comunale di Grottaminarda per attività propedeutiche alla realizzazione della linea ferroviaria dell’Alta Velocità, itinerario Napoli-Bari (Raddoppio Tratta Apice-Orsara, I Lotto funzionale), lavori ad opera del Consorzio Hirpinia AV.

La limitazione al transito si rende necessaria per consentire la realizzazione di una rotatoria temporanea e l’allargamento della strada Campo di Bove per l’immissione di mezzi di cantiere sulla SS90, allo scopo di facilitare l’accesso alle aree del cantiere della “Galleria Grottaminarda”. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

«In tempi rapidi – spiega il Sindaco Angelo Cobino – sarà realizzata una rotatoria sulla 90 funzionale alla strada Campo di Bove che consentirà ai mezzi di arrivare all’imbocco della costruenda “Galleria Grottaminarda” della tratta “Hirpinia – Apice”. È già sbarcato nel porto di Bari dalla Cina l’imponente sistema di frese che comporrà la gigante “talpa” per la perforazione del tratto appenninico.

Si tratta dell’unica strada per poter accedere al cantiere ed il Consorzio Hirpinia sta lavorando anche per allargarla. Il Comune di Grottaminarda è a disposizione in ogni modo per facilitare questo percorso accelerato nel rispetto dei tempi del cronoprogramma e continuerà sempre a spingere affinchè, contestualmente, vengano anche realizzati i famosi “tronconi stradali” che consentiranno di arrivare più agevolmente a Santa Sofia, luogo della costruenda Stazione Hirpinia e della Piattaforma logistica».