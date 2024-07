Lavori galleria Montepergola, i sindaci di Serino, Solofra e Montoro dal prefetto

Dopo l’ultima riunione tenutasi in Prefettura, dove l’Anas annunciò la disdetta di un contratto per i lavori della galleria Montepergola, questa mattina i sindaci di Solofra, Serino e Montoro si sono recati dal prefetto di Avellino per discutere dei problemi esistenti di fronte ad una situazione divenuta preoccupante.

Sono quasi cinque, gli anni dalla chiusura della galleria Montepergola creando disagi al territorio e ai cittadini. Pertanto, i sindaci hanno chiesto al prefetto più sicurezza per gli automobilisti e i tempi lavorativi della galleria.