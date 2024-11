Si riporta il post pubblicato sui social dal Sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello.

“Sono appena stato sul posto, come vedete i lavori proseguono e sono quasi ultimati, salvo verifica al momento della riapertura dell’ acqua, che dovrebbe essere a breve, dopodiché avranno inizio le solite e necessarie manovre sulle valvole, perciò sono necessarie ancora alcune ore per ripristinare la situazione sull’intero territorio comunale, in particolare da San Felice a scendere verso Avellino”.