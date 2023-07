Lavori al “Convitto”, nuovo look per la storica scuola avellinese

A BREVE IL SERVIZIO VIDEO

La scuola che è stata di Lucia Annunziata e di tanti altri avellinesi illustri, si rifà il look. Al convitto nazionale di Avellino, nel pieno centro del capoluogo, sono partiti da qualche giorno i lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria. Un intervento importante, finanziato con fondi Pnrr, oltre due milioni di euro.

Un anno di sacrifici che l’amministrazione provinciale ha provato a lenire prevedendo il trasferimento di 9 classi, più alcuni uffici, nel vicino plesso di via Zigarelli. Soluzione a dire il vero contestata da alcuni genitori, almeno inizialmente, ma una vola che si è compreso che non ci sono alternative, pare che la protesta sia rientrata.

Del resto, via Zigarelli è a due passi e la scuola non sembra esser messa male. Chi vivrà i nuovi, soliti disagi, sarà il Cpia, centro provinciale per l’istruzione degli adulti, che dovrà subire l’ennesimo trasferimento. La dirigente e le docenti sono sul piede di guerra.