L’Avellino torna alla vittoria, tris di Biasci contro il Cesena: 3 a 1

Biancolino torna a respirare. L’Avellino batte il Cesena con super Biasci che sigla una tripletta favolosa e porta tre punti ai lupi importantissimi in chiave salvezza. La squadra biancoverde ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Eppure la gara non era iniziata nel migliore dei modi per Patierno e compagni con il Cesena pronti via prima colpisce una traversa e poi passa in vantaggio dopo soli 8 minuti con Olivieri che è bravo a sfruttare un assist di Bisoli. Il Cesena sembra padrone del campo e i lupi in difficoltà ma un lampo improvviso di Sounas che serve un assist al bacio per Biasci che non sbaglia infilando il portiere ospite sul palo lungo: è 1 a 1. Ma l’Avellino e, soprattutto Biasci, non si ferma. L’attaccante è in giornata di grazia e al minuto 37 lascia partire un tiro che si insacca all’incrocio dei pali: l’Avellino è avanti 2 a 1. Il tempo si chiude con i lupi avanti.

Secondo tempo equilibrato con l’Avellino che rischia grosso ma con un triplice intervento Cancellotti e Daffara salvano il risultato. Ma Biasci è incontenibile e al minuto 62 colpisce ancora: angolo di Missori, Enrici prende la traversa e facile tap in del bomber biancoverde che chiude la gara. Il Cesena non ci crede più e i lupi gestiscono il risultato.

I tifosi biancoverdi posso festeggiare per la ritrovata vitto con Biasci che si porta a casa il pallone con la tripletta realizzata. Ora i lupi nel prossimo turno sono attesi dalla trasferta di Monza.