L’Avellino torna alla vittoria al “Partenio – Lombardi” con super Maniero: 3 a 1 alla Juve Stabia

Il derby è biancoverde. Nel recupero della seconda giornata di ritorno i lupi battono 3 a 1 la Juve Stabia e si riprendono la seconda piazza della classifica, sempre in coabitazione del Monopoli. Protagonista della serata è stato il bomber biancoverde, Riccardo Maniero, che ha realizzato una doppietta con capitan Aloi che poi ha chiuso il conto. Per le vespe era stato Altobelli a siglare la rete del momentaneo pareggio. Da registrare però l’infortunio a fine primo tempo di Murano e l’ottimo esordio dell’ultimo arrivato Kragl che ha fatto vedere già di che pasta è fatto.

Nel primo tempo è la Juve Stabia ad avere la prima palla goal in avvio con Della Pietra che spaventa Forte che respinge ed è poi Dossena ad allontanare la palla in angolo. L’Avellino ha difficoltà a trovare spazi ma alla prima vera occasione va in goal. Grande azione di Rizzo sulla destra che poi crossa in area e Maniero in acrobazia segna un goal favoloso che fa esplodere il Partenio-Lombardi. Ma la gioia del goal dura un solo quarto d’ora perchè Altobelli al 32′ pesca il giolly con un colpo da biliardo che beffa Forte e il tempo si chiude sull’ 1 a 1.

Nella ripresa l’Avellino entra con la voglia giusta ed è più aggressivo mantenendo il pallino di gioco ma è di Forte la prima parata con l’estremo difensore biancoverde che sventa un tiro di Schiavi. Ma al 5′ i lupi tornano avanti con Maniero che è abile a sfruttare un perfetto assist di Tito. Grande festa sotto la curva per il vantaggio ritrovato. Per Maniero è il settimo centro in cinque gare. La Juve Stabia tenta di reagire ma non riesce ad impensierire Forte e nel frattempo De Simone fa esordire Kragl che non perde tempo a mostrare le sue qualità. Il neo arrivato serve subito l’assist per il 3 a 1 di Aloi che da fuori area fa partire un rasoterra che non lascia scampo a Dini.

La gara poi offre ben poco con i Lupi che portano a casa il sedicesimo risultato utile consecutivo e continuano l’inseguimento al bari capolista. La prossima gara sarà un banco di prova importante per i lupi che domenica alle 17,30 andranno a far visita al Catanzaro.