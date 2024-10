L’Avellino sbanca Trapani e corre verso la vetta: vittoria 2 a 1 contro i siciliani

Prova di Maturità per l’Avellino che con Gori e Patierno sbanca Trapani e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. La cura biancolino funziona e ha portato a conquistare la sesta vittoria consecutiva. Una squadra ritrovata che sa sa soffrire aiutarsi e nel momento giusto essere cinica.

Dopo un primo tempo in cui il Trapani si è mostrato più in palla verso il finire della frazione di gioco è stato Gori a gonfiare la rete e portare i lupi in vantaggio. Per il bomber biancoverde si tratta del primo goal stagionale.

Nella ripresa partita molto equilibrata con il Trapani che cerca di spingersi in avanti per trovare il pareggio ma l’Avellino raddoppia grazie ad un rigore trasformato dal bomber Patierno che non sbaglia un colpo. Un po’ di patemi vengono verso la fine quando Lescano si gira in area e trafigge Marson accorciando le distanze. Ma è troppo tardi per i siciliani che cedono il passo all’Avellino che ora si gode la vittoria in attesa di ospitare il Taranto domenica alle ore 15 al Partenio-Lombardi.