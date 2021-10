L’Avellino risorge con Gagliano e Forte: Virtus Francavilla battuta 1 a 0

Una vittoria per provare a mettersi alle spalle una settimana di polemiche. L’Avellino con la vittoria contro la Virtus Francavilla per 1 a 0 prova a rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta contro il Monterosi. E’ stata un’invenzione di Di Gaudio che si è procurato un rigore e Gagliano bravo a trasformarlo. Ma ci è voluto un miracolo di Forte su Ventola nel secondo tempo per blindare il risultato e consegnare i tre punti ai lupi.

Come si immaginava il clima non era dei migliori allo stadio con la curva sud ha riservato fischi non solo alla squadra ma anche cori contro la proprietà, il diesse e il tecnico. Un ambiente che non ha agevolato i giocatori in campo.

Ad essere decisivo è stato Di Gaudio che oltre a propiziare il goal è stata una propria spina nel fianco della formazione pugliese che comunque è stata in partita fino alla fine.

L’Avellino poi è stata attenta a difendere il risultato e nell’unica occasione è stata fortunata con Forte che ha ipnotizzato Ventola dopo una conclusione insidiosa dell’ex di turno Miceli.

Ora per l’Avellino servirà continuità di risultati per rasserenare l’ambiente e provare a scalare posizioni in classifica. La prossima avversaria sarà domenica prossima la Fidelis Andria in trasferta.