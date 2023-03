Un altra delusione dall’Avellino che non va oltre il pareggio a Taranto. Una gara che l’Avellino ha rischiato di perdere essendo passato due volte in svantaggio riuscendo a recuperare. Un punto per i lupi che almeno al momento li fa uscire dai play – off a quattro gare dal termine del campionato. La magra consolazione sono però i 7 punti che separano i lupi dai play-out.

La gara pirotecnica ha visto il Taranto andare in vantaggio al 17′ minuto del primo tempo con l’attacante Tommasini che sfrutta un errore di Mazzocco a centrocampo che perde palla e permette di servire l’attaccante rossoblu che a tu per tu con Marcone insacca con un diagonale. La reazione dell’Avellino c’è solo al 36′ minuto con Marconi che colpisce di testa in area ma trova l’estremo difensore del Taranto pronto. Ma è il preludio al goal che si concretizza al 40′ minutocon D’Angelo che raccoglie una corta respinta del portiere del Taranto e insacca. Il tempo si chiude in parità.

Nel secondo tempo al 58′ è il Taranto che sfiora il vantaggio con Romano che con un tiro dal limite dell’area sfiora il palo. ma dopo tre minuti Tommasini firma la doppietta. Su un lancio dalla tre quarti Auriletto va a vuoto e l’attaccante si presenta in area dove trafigge Richard Marcone per il 2 a 1 per i rossoblu. L’Avellino non si rende mai pericoloso ma dal nulla arriva il pareggio con Matera che con un tiro da fuori beffa l’estremo difensore del Taranto e fissa il punteggio sul 2 a 2. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della gara.

Per l’Avellino ancora una prova deludente. Oramai stanno diventando troppe. E mancano solo 4 giornate alla fine della stagione. In queste quattro gare si spera in una ripresa per poter agganciare i play off e non raggiungerli significherebbe fallimento totale per la società.