L’Avellino perde a Foggia e scivola al quarto posto: 2 a 0 allo “Zaccheria”

L’Avellino perde a Foggia e viene contestato. Una gara mai in discussione per gli uomini di Zeman che con un goal per tempo liquidano i biancoverdi. Le reti sono state segnate da Merola e Curcio, con l’Avellino che perde Aloi poco dopo la metà del primo tempo per un.espulsione evitabile.

I lupi chiudono nel peggiore dei modi la regular season disputando una delle più brutte partite della stagione. Una partita, quella di Foggia, dove il risultato non è stato mai in discussione con i lupi che non sono stati in grado di impensierire la formazione di casa. Nel frattempo che la squadra di Gautieri perdeva a Foggia, Catanzaro e Palermo vincevano le loro rispettive gare in trasferta rispettivamente contro Vibonese e Bari piazzandosi al secondo e terzo posto.

Peccato perchè l’Avellino avrebbe potuto piazzarsi, in caso di vittoria, al terzo posto come migliore dei rispettivi gironi ed entrando in gara nel turno successivo. Ora la squadra di Gautieri deve rimboccarsi le maniche e la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino alla prima gara dei playoff.

I lupi entreranno in scena nella seconda fase dei play off e giocheranno in gara secca Domenica 4 maggio al “Partenio – Lombardi” l’accesso al turno successivo avendo il vantaggio del campo casalingo. Secondo quanto stabilito dal regolamento della Lega Pro, le squadre classificatesi al quarto posto nella graduatoria della stagione regolare affronteranno le compagini provenienti dal primo turno della fase del girone che, al termine della regular season, sono risultate le peggiori classificate. I lupi potrebbero ritrovarsi a giocare proprio contro il Foggia.

Queste le gare del primo turno play-off del girone C:

(5^) Monopoli – (10^) Picerno

(6^) Virtus Francavilla – (9^) Monterosi

(7^) Foggia – (8^) Turris