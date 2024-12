L’Avellino espugna Altamura e si porta al secondo posto in classifica

L’Avellino batte in trasferta l’Altamura e conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Sorrento. La squadra di Biancolino è riuscita a ribaltare il risultato dopo che la formazione di casa si era riuscita a portare in vantaggio dopo cinque minuti con Rolando. Per i lupi sono andati a segno i tre attaccanti Redan, Patierno e Gori nel tempo di recupero.

La squadra biancoverde dopo aver disputato un primo tempo non all’altezza della situazione ha cambiato marcia nel secondo tempo con Patierno che è ritornato al goal firmando il goal del momentaneo vantaggio per 2 a 1.

Per l’Avellino con questi tre punti si chiude il girone d’andata con 32 punti frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Ora nell’attesa di aspettare l’esito degli altri incontri del girone l’Avellino dovrà preparare la sfida di mercoledì contro la Giana Erminio valevole per la coppa Italia di serie C.

Domenica si torna al Partenio per l’ultima gara dell’anno e la prima di ritorno contro il Picerno.