L’Avellino è già in crisi, sconfitta a Monopoli 2 a 1

L’Avellino non riesce a conquistare punti a Monopoli. La formazione di Taurino compie un ulteriore passo indietro rispetto alle precedenti due gare. Arriva, meritatamente, la seconda sconfitta stagionale allo stadio “Veneziani”. Un Avellino brutto e impacciato che nel primo tempo già dopo 20 minuti era sotto di due reti. Ha accorciato le distanze Casarini, nei minuti finali, che è stato solo frutto di un caso.

Già dalle prime battute si capisce che sarebbe stata per l’Avellino una gara tutt’altro che positiva. Praticamente il Monopoli alla prima sortita offensiva va in vantaggio con Starita che devia in rete di testa a tu per tu con Marcone la palla dell’ 1 a 0. Lo stesso portiere biancoverde dopo pochi minuti regala il pallone ai centrocampisti del Monopoli e Montini lo punisce portando avanti i suoi per 2 a 0. I biancoverdi non riescono a reagire e tirano verso la porta della squadra di casa solo con calci piazzati.

Nella ripresa il Monopoli si limita a controllare senza rischiare più di tanto cercando però di sfruttare le lacune biancoverdi. Ma è Casarini a rianimare i lupi prima con una traversa con un gran tiro da fuori area e poi riesce a ridurre le distanze con un perfetto tiro di destro che trafigge l’estremo difensore del Monopoli. E’ il primo goal stagionale per la squadra di Taurino che però non riesce più ad impensierire la porta della squadra di casa che al termine del recupero può fare festa per la vittoria ottenuta.

Ora per l’Avellino di Taurino c’è già il primo bivio della stagione, sabato al Partenio – Lombardi ci sarà il Messina in una gara che potrebbe anche la permanenza di Taurino sulla panchina biancoverde.